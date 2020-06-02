أسعار النفط والعقود الآجلة للخام تسجلا ارتفاعًا خلال الساعات الماضية

سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا، فيما صعدت العقود الآجلة للخام خلال الساعات الماضية.

وأوضح مختصون أن أسعار النفط ارتفعت هذه الفترة، فيما يترقب المتعاملين لمدى التزام كبار منتجي النفط على تمديد تخفيضات الإنتاج، لدعم الأسعار.

ومن المتوقع ان بعقد المنتجين اجتماع افتراضي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.



وأشار المختصون، أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت نحو 0.94 بالمئة، ويعادل 36 سنتا إلى 38.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت غرينتش.



كما واكدوا ان العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي صعدت 0.73 بالمئة، ويعادل 26 سنتا إلى 35.70 دولار للبرميل.

وأوضحوا ان عقود البرنت ازدادت إلى مثليه على مدى الأسابيع الستة الماضية، بسبب خفض الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا الإنتاج.

ولفتوا ان برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما زالا منخفضين بنحو 40 بالمئة، منذ بداية العام الجاري.

وتقود المملكة العربية السعودية محادثات للدفع صوب تمديد التخفيضات الأكبر وفق وكالة "رويترز".

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" فإن منتجو النفط في منظمة الأوبك يبحثوا تمديد خفض الإنتاج الحالي والمطبق في شهري أيار وحزيران لفترة قصيرة، كما ان المنظمة تدرس إمكانية تمديد خفض انتاج النفط لفترة تمتد ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر إضافية.

وتوقع خبراء بعد استقرار أسعار النفط عند حدود 35 دولارا للبرميل، تعاف بالطلب العالمي على النفط الخام.