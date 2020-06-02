مركز الإعلام الحكومي بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والعدد مستقر عند 61 حالة

أكد مركز الاعلام والمعلومات الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، مؤكدًا استقرار اجمالي الإصابات بالقطاع عند 61 شخصًا.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة خلال الايجاز اليومي، أن المختبر المركزي أتم فحص 348 عينة مخبرية خلال 24 ساعة الماضية، دون تسجيل إصابات جديدة.

وقال القدرة :"إن فريق الاستجابة التابع للطب الوقائي يستمر في سحب العينات المخبرية لـ1461 مستضاف لإنهاء فترة الحجر الصحي حتى نهاية الاسبوع الجاري".

وأضاف أن وزارته بدأت إنهاء فترة الحجر الصحي لـ66 مستضاف، وفق البروتوكول المعتمد، وجميعهم بحالة صحية جيدة.

وأوضح القدرة، أن مجمل اصابات فيروس كورونا المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي، 61 حالة، كانت من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، بينما تعافى منها 18 حالة ولازالت 42 حالة مصابة تحت العلاج في مستشفى العزل بمعبر رفح ومؤكدً أن حالتهم مطمئنة.

وذكر أن تفشي الوباء حول قطاع غزة مقلق ويجعل القطاع في عين الخطر، مشدّدًا على تكاثف الجهود من اجل بقاء مجتمعنا خاليا من فيروس كورونا.

وشدّد القدرة، على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الوقاية، والذي سيكون له الأثر في التدرج لعمل القطاعات المختلفة وفق الضوابط الصحية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة ستتابع مع الجهات المختصة مدى التزام كافة القطاعات بالضوابط الصحية التي اقرتها من اجل سلامة المواطنين وتحصين المجتمع.

كما وحذر من أن استمرار الحصار الاسرائيلي وتشديد الخناق على قطاع غزة وعدم توريد حصة القطاع من جملة المساعدات التي استلمتها السلطة الفلسطينية يضع الخدمات الصحية على المحك في مواجهة جائحة كورونا.

وطالب القدرة، الجهات المعنية بالاستجابة الفورية لتوفير الاحتياجات الطارئة من الادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد الفحص المخبري والتجهيزات الطبية وفق الخطة الصحية لمواجهة جائحة كورونا.

إلى جانب آخر، وفي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد المسعفة المتطوعة رزان النجار، اكدت القدرة ان وزارته مستمرة في تأدية الواجب الانساني تجاه ابناء شعبنا مهما عظمت التضحيات، مطالبًا بتوفير الحماية للطواقم الصحية.