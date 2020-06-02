إليك تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 وأبرز أغانيها الجديدة

ازدادت عمليات البحث بكثرة على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، بعدما سجلت القناة نجاحًا باهرًا مقارنة بالقنوات الأخرى، إذ تبث طيور الجنة مجموعة من الأغاني والبرامج المسلية والترفيهية للأطفال.

وتعتبر قناة طيور الجنة، من أفضل القنوات الرائدة في وطننا العربي، والتي تخصص شاشاتها للأطفال وللفئات الأخرى، بهدف التسلية والترفيه على الطريقة السلمية البعيدة عن الانحراف، ما جعل أولياء الأمور يطمئنون على أبنائهم خلال مشاهدة القناة.

موقع فلسطين اليوم الاخباري يعتبر من المواقع الالكترونية التي تهتم في عرض ترددات القنوات المحلية والعربية، وفي هذه المقالة قد وضعنا لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020.

نشأة قناة طيور الجنة :

وتأسست قناة طيور الجنة التي تعتبر عمان مسقط رأسها عام 2008، على يدي نجوم من المنشدين منهم أطفال وكبار، كما اهتمت القناة منذُ انطلاقها حتى اليوم، بنشر الأغاني والبرامج الهادفة والمسلية للأطفال، ويكون خالد مقداد مديرها.

وتسمر قناة طيور الجنة، في عرض المزيد من الأغاني والبرامج بحلتها الجديدة بين الفترة والأخرى، في إطار تطوير القناة، وامتاع المشاهدين.

تردد مباشر قناة طيور الجنة الجديد :

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات :

التردد: (11315).

الاستقطاب: (عمودي).

معدل الترميز: (27500).

الاتجاه: (3/4).

ويمكنك أيضا اضافة التردد التالي وهو تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 :

القمر: (نايل سات).

التردد: (11391)

معدل الترميز: (27500).

معدل التصحيح: (6/5).

اضبط تردد قناة طيور الجنة 2020 على العرب سات

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات وهو:

التردد: (11310).

معامل تصحيح الخطأ: (3/ 2).

معدل الترميز: (30000).

أناشيد قناة طيور الجنة :

وتقدم قناة طيور الجنة مجموعة من الأناشيد الخاصة للأطفال، بنخبة من الفنانين، وخصصت تطبيق بعنوان أغاني طيور الجنة، ولتحميل التطبيق (اضغط هنا).

لمشاهدة أغاني طيور الجنة على منصة اليوتيوب (اضغط هنا ) .

كما وندعوكم لضبط تردد قناة طيور الجنة على شاشات التلفاز لمشاهدة أوقات ممتعة وجيدة على القناة خاصة مع فرض سلطات الدول حظر التجوال والعزل الاجباري، وتكون القناة منفس للأطفال داخل بيوتهم.