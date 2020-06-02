الاحتلال يصدر حكمًا إضافية بحق أسير من طولكرم مع غرامة مالية

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حكمًا إضافية بحق الأسير نمر مفيد خليل لمدة الاعتقال داخل السجن، ومع غرامية مالية بألاف الشواقل.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، بأن الاحتلال مدد اعتقال الأسير نمر خليل (39 عامًا) من سكان مخيم طولكرم شمال الضفة المحتلة، لأربعة عشر شهراً، وغرامة مالية قدرها ألفي شيكل.

وأشارت المؤسسة، إلى أن الاحتلال نقل الأسير في تاريخ 5/5/2020، من سجن النقب إلى مركز تحقيق الجملة، فيما وجهت له اتهامات لا أساس لها، بهدف النيل منه.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير نمر خليل، بتاريخ 28/05/2003م؛ وأصدرت محكمة الإسرائيلية قرارًا بسجنه مدة 18 عامًا، بتهم متعددة.