مستوطن مسلح يجرف أراضي المواطنين في أريحا

جرف مستوطن أراضي فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، شمال غرب مدينة اريحا شرقي الضفة المحتلة، تمهيدًا لإقامة جدار فصل في المنطقة.

وأوضحت شهود عيان، ان مستوطن مسلحًا جرف أراضي المواطنين في منطقة تجمع عرب المليحات على طريق المعرجات شمال غرب مدينة.

وبين عيان، أن مساحة الأرض المجرفة تبلغ 350 دونمًا، وقريبة من مدرسة بدو الكعابنة الثانوية، في حين يسعى الاحتلال إلى إقامة جدار يفصل البؤر الاستيطانية عن التجمع.

ومن جانب آخر، قام مستوطنو "ايلي هناحيل" و"معالي عاموس" بطرد المزارعين الفلسطينيين من أراضيهم الواقعة في كيسان شرق بيت لحم، بحماية جيش الاحتلال.

يشار إلى أن المستوطنين المتطرفين يواصلون اعتداءاتهم ضد الشعب الفلسطيني في كافة مناطق الضفة، بحماية جيش الاحتلال، كما يطلقون النار على المواطنين العزل ويصادرون أراضيهم قسرًا.