اللواء الطيراوي: الوزير المالكي صرح خارج السرب الوطني ويستدعي ذلك إعفاءه من منصبه

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، اليوم الثلاثاء، "إن وزير الخارجية رياض المالكي صرح خارج السرب الوطني الجامع والموحد ضد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي"، داعيًا إلى إعفاءه واستبداله على الفور.

وجاء ذلك عقب تصريحات للوزير المالكي امس، والذي قال :"إن فلسطين مستعدة للقاء مع إسرائيل في موسكو، وذلك عبر الفيديو".

وأضاف الطيراوي في حديثه : "حان للمالكي الذهاب إلى المنزل لمقابلة نفسك، لأنك لم تعد قادرًا على التعبير عن الحد الادنى"، مطالبًا مساءلة الوزير حول تصريحاته.

واعتبر الطيراوي، خطاب وزير الخارجية بالحرب الشاملة على كل مكونات الشعب الفلسطيني مجتمعة، وتابع :"يستدعي ذلك استنهاض لكل القوى الوطنية والفعاليات الشعبية للتصدي لعدوان العدو على شعبنا".

وأوضح أن حديث المالكي يتعارض مع توجهات القيادة الفلسطينية في وقف العمل بالاتفاقات المبرمة مع الجانب "الإسرائيلي" بما فيها "التنسيق الأمني".

وشدّد الطيراوي، على ضرورة الالتفاف حول الموقف الوطني الواحد والموحد ضد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.