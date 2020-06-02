المالية برام الله تعلن توقيع اتفاقية مع فرنسا لدعم موازنة العام 2020

أعلنت وزارة المالية برام الله، اليوم الثلاثاء، توقيعها اتفاقية مع القنصلية الفرنسية لدعم موازنة العام 2020.

وقال وزير المالية شكري بشارة :"وقعنا مع القنصل العام الفرنسي "رنبية تروكاز" اتفاقية لدعم الموازنة الجديدة، بقيمة 8 ملايين يورو".

وأضاف بشارة، ن الاتفاقية تهدف لتمويل خطة التنمية الوطنية، إضافة إلى تعزيز بناء مؤسسات الدولة.

وأوضح الوزير، أن قيمة الدعم الفرنسي هي للقطاعات المهمة والحيوية مثل المياه والطاقة والقطاع الخاص، مشيرًا ان فرنسا من أكثر الدول دعمًا لتطوير الشركات الفلسطينية الخاصة وقطاع التعليم.

بدوره، شدّد تروكاز، على ان فرنسا مستمر في دعم جهود الاقتصاد الفلسطيني.