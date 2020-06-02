الهيئة الوطنية تدعو لتغطية زيارتها لعائلة الشهيدة رزان النجار في خانيونس غدًا

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن، اليوم الثلاثاء، وسائل الاعلام الفلسطينية إلى تغطية زيارة قيادة الهيئة لعائلة الشهيدة المسعفة رزان النجار غدًا الأربعاء.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن قيادة الهيئة ستزور عائلة رزان النجار في منطقة خانيونس (حارة النجار)، بمناسبة الذكرى الثانية على استشهادها، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً.

والجدير بالذكر، أن المسعفة رزان النجار استشهدت أثناء عملها الأخلاقي في إسعاف جرحى مسيرات العودة في 1 مايو 2018، جراء رصاصة قناص إسرائيلي شرقي مدينة خانيونس، فيما اعتبرتها المؤسسات الحقوقية "جريمة" متكاملة الاركان.