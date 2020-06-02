ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

في الذكرى الثانية لاستشهادها

الهيئة الوطنية تدعو لتغطية زيارتها لعائلة الشهيدة رزان النجار في خانيونس غدًا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:37 - 02 يونيو 2020
المسعفة رزان النجار (ارشيف) المسعفة رزان النجار (ارشيف)
جوال
مشاركة

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن، اليوم الثلاثاء، وسائل الاعلام الفلسطينية إلى تغطية زيارة قيادة الهيئة لعائلة الشهيدة المسعفة رزان النجار غدًا الأربعاء.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن قيادة الهيئة ستزور عائلة رزان النجار في منطقة خانيونس (حارة النجار)، بمناسبة الذكرى الثانية على استشهادها، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً.

والجدير بالذكر، أن المسعفة رزان النجار استشهدت أثناء عملها الأخلاقي في إسعاف جرحى مسيرات العودة في 1 مايو 2018، جراء رصاصة قناص إسرائيلي شرقي مدينة خانيونس، فيما اعتبرتها المؤسسات الحقوقية "جريمة" متكاملة الاركان.

الأكثر مشاهدة

متعلقات