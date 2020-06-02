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بلدية غزة تصدر بيان توضيحي عن مياه شاطئ البحر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:21 - 02 يونيو 2020
بحر غزة ‫(1)‬.JPG بحر غزة ‫(1)‬.JPG
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أعلنت بلدية غزة اليوم الثلاثاء عن تحسن ملحوظ على نظافة مياه شاطئ البحر في المدينة بعد التوقف الاضطراري لضخ المياه العادمة على شاطئ البحر.

وأوضحت البلدية أنها أجرت بالتعاون مع وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة فحوصات مخبرية على مياه البحث أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً طرأ على نظافة وجودة مياه شاطئ بحر المدينة.

وأفادت البلدية في بيان لها، أنه تم أخذ عينات من مناطق مختلفة من شاطئ بحر المدينة في أواخر إبريل الماضي وتم إجراء الفحص لها في مختبر الصحة العامة التابع لوزارة الصحة.

وأشارت البلدية إلى أن النتائج أظهرت تحسناً ملحوظاً طرأ في جودة المياه في معظم مناطق شاطئ بحر المدنية وفقاً للمواصفات والمعايير الفلسطينية.

وبينت البلدية أنها تجري بالتعاون مع وزارة الحصة وسلطة جودة البيئة فحوصات بشكل دوري لمياه شاطئ البحر للتأكد من جودتها وصحتها وعدم وجود ملوثات بها وإعلام المواطنين بالنتائج التي تظهرها الفحوصات.

 

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