تحظى أسعار الذهب اليوم في الأردن اليوم الثلاثاء 2-6-2020 على اهتمام عدد كبير من الأردنيين لاسيما التجار والمقبلين على الزواج.

وفي هذه المقالة سننشر لكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مقابل الدينار الأردني والدولار الأمريكي.

وشهدت أسعار الذهب في الفترة الماضية حالة التذبذب وعدم الاستقرار التي تشهدها الأسعار العالمية الفترة الأخيرة، متأثرة بحالة عدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي الذي تشهده كافة دول العالم بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وأثر فيروس كورونا على البورصة العالمية للذهب، وبدأت أسعار الذهب في الأردن في حالة الاستقرار.

ومتوقع أن ترتفع وتزدهر الأسواق الفترة المقبلة، لأنه من المعلوم أن المملكة الهاشمية الأردنية من أكثر الدولة كفاءة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، بعد الإجراءات الصارمة والهامة التي اتخذتها الحكومة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 للبيع والشراء 39.65 دينار أردني و55.82 دولار أمريكي لليوم، مقارنة بسعر 39.43 دينار أردني أمس، بينما استقرت أسعار الذهب في الأسبوع الماضي بالدينار الأردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 34.69 دينار أردني، مقابل 48.93 دولار أمريكي، وهو يعتبر من أكثر أنواع الذهب شراءًا ومبيعا في الأردن، بينما جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم 29.74 دينار أردني، مقابل 41.94 دولار أمريكي، ونتابع معكم في الجدول التالي أخر أسعار جرامات الذهب بيع وشراء في محلات الصاغة الأردنية بدون مصنعية.

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 39.65 دينار $55.92

سعر الذهب عيار 22 36.34 دينار $51.26

اسعار الذهب عيار 21 34.69 دينار $48.93

اسعار الذهب عيار 18 29.74 دينار $41.94

سعر الذهب عيار 14 23.13 دينار $32.62

سعر الذهب عيار 12 19.82 دينار $27.96

اسعار أوقية الذهب 1,233 دينار $1,739

اسعار جنيه الذهب 277.53 دينار $391.45

اسعار كيلو الذهب 39,646 دينار $55,920

سعر الذهب في الأردن

هناك العديد من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في أسعار الذهب في الأردن، والتي من أهمها تأثرها بشكل مباشر بالبورصة العالمية للذهب، وارتباطها بـ سعر الدولار الأمريكي وأسعار العملات الأجنبية والمحلية، وتعتبر الأردن من الدول المستقرة في الحالة الاقتصادية خاصة بعد السيطرة على وباء المنتشر في العالم، ومن المتوقع أن تعود أسعار الذهب في حالة الاستقرار والارتفاع الفترة المقبلة مرة أخرى.