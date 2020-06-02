فيديو: جورج فلويد جديد في كندا.. مظاهرات حاشدة دعمًا للسود

احتج الآلاف من الكنديين بشكل هادئ يوم السبت الماضي في مدينة تورونتو لإدانة أعمال العنف التي تقوم بشها الشرطة الأمريكية والكندية.

وتظاهر الكنديين على أثر وفاة امرأة سوداء الأربعاء في تورونتو بعدما سقطت من شرفة تقع في الطابق الرابع والعشرين خلال عملية للشرطة في ظروف ما زالت غامضة.

وتتزامن التظاهرة مع التجمعات الحاشدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد، الأمريكي من أصول أفريقية، البالغ من العمر 46 عاما خلال اعتقاله من قبل الشرطة.

ورفع المتظاهرون الكنديون لافتات كتب عليها "حياة السود تهم" ولم أعد قادرا على التنفس"، العبارة التي قالها جورج فلويد عندما كان أحد رجال الشرطة يضع قدمه على رقبته حتى الموت.

وقال أحد المتظاهرين "من المهم على الرغم من الوباء، أن نظهر أننا نكافح من أجل العدالة للجميع، بالنسبة إلى السود وإلى كل الملونين".

وأضاف "مع أن المشكلة أكبر في الولايات المتحدة، الأمر يجري هنا على أبوابنا في تورونتو وكندا وعلينا أن نتحد جميعا في العالم".

وعبرت الكندية مليكة هيني (24 عاما) عن تضامنها ودعمها لأرواح كل السود التي انتزعت منهم وسرقت.

وضم الحشد ناسا من كل الأعراق وعكس تنوع تورونتو أكبر مدينة كندية يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة.