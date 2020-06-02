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سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 2-6-2020

  • فلسطين اليوم - اسطنبول
  • 11:55 - 02 يونيو 2020
الليرة التركية الليرة التركية
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يبحث الملايين من الأتراك عن سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 2-6-2020 والعملات الأجنبية الأخرى.

وتشهد أسعار الليرة التركية اليوم الثلاثاء ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكية، حيث يحظى بمتابعة عالية جدًا من قبل الأتراك والمهتمين بالليرة التركية.

وفي هذا المقالة سننشر لم في موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 2-6-2020

كما سننشر لكم سعر الليرة التركية مقابل اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني.

وجاءت أسعار الليرة في تعاملات الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي:

 

العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية

شراء

بيع

سعر العملات في إسطنبول

الدولار الأمريكي

6,8110

6,8120

اليورو الأوروبي

7,5790

7,5800

الجنيه الإسترليني

8,5020

8,5440

سعر العملات في أنقرة

الدولار الأمريكي

6,7950

6,8350

اليورو الأوروبي

7,5490

7,5990

الجنيه الاسترليني

8,4420

8,6420

 

 

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