يبحث الملايين من الأتراك عن سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 2-6-2020 والعملات الأجنبية الأخرى.

وتشهد أسعار الليرة التركية اليوم الثلاثاء ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكية، حيث يحظى بمتابعة عالية جدًا من قبل الأتراك والمهتمين بالليرة التركية.

وفي هذا المقالة سننشر لم في موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 2-6-2020

كما سننشر لكم سعر الليرة التركية مقابل اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني.

وجاءت أسعار الليرة في تعاملات الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي: