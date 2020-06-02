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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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من صندوق وقفة عز

تفاصيل المستفيدين الجدد.."500" شيقل لـ30 ألف عائلة من غزة والضفة خلال أيام

  • فلسطين اليوم - غزة-متابعة
  • 11:39 - 02 يونيو 2020
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أكد د. طلال ناصر الدين رئيس صندوق وقفة عز اليوم الثلاثاء 2/6/2020 أن الصندوق بصدد صرف 500 شيكل لحوالي 30 ألف عائلة في غزة والضفة  بعد فرز الاسماء التي تم الحصول عليها من وزارة التنمية الاجتماعية .

أشار ناصر الدين خلال تصريحات لإذاعة صوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان شروط المستفيدين من الـ15 مليون شيكل التي سيتم توزيعها ، ستكون وفقا لكشوفات تم الحصول عليها من وزارة التنمية الاجتماعية ، حيث سيتم دراسة قوائم الأسر المحتاجة، بهدف اختيار أكثرها حاجة لتكون بالدفعة القادمة، ليتم بعدها تحديد موعد الصرف .

وشدد على انه سيتم استهداف العائلات المعوزة والمتضررة جراء الاجراءات الوقائية من تفشي وباء "كورونا" ، موضحاً ان 40 ألف عامل متضرر استفادوا من الدفعة السابقة .

وقال ناصر الدين ، ان امكانية صرف دفعات جديدة ستكون وفقا للزيادة التي سيحصل عليها الصندوق ، معتبراً أن ما تم جمعه حتى الآن في صندوق وقفة عز 61 مليون شيكل فقط رغم آمالهم أن تصل قيمة التبرعات إلى 80 مليون شيكل، لتغطية أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة.

واوضح ان صندق وقفة عز قام تحويل مبالغ لمستشفيات القدس ، على ان يتم  استكمال باقي إرسال الدفعات قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ويشار الى ان صندوق وقفة عز صرف مبالغ مالية لعدد من المتضررين والفقيرة جراء وباء "كورونا"خلال شهر رمضان ، في حين كانت آلية توزيع المساعدات لمتضرري  قطاع غزة غير واضحة .

 

 

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