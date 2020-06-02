بالأسماء: وفاة 34 طبيبًا في مصر بسبب فيروس كورونا القاتل



سجلت وزارة الصحة المصرية حتى اليوم الثلاثاء 2-6-2020 وفاة 34 طبيبًا في مصر جراء الإصابة بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وكانت النقابة العامة للأطباء في مصر أعلنت عن وفاة 6 أطباء خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلاً عن تسجيل أكثر من 380 إصابة بين الأطباء، بخلاف حالات الوفاة والإصابة بين أفراد الأطقم الطبية الأخرى من ممرضين وفنيين.

ويأتي ذلك في ظل غياب إجراءات الوقاية، ونقص المستلزمات الطبية في المستشفيات المصرية لمواجهة فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وفي سياق متصل أعلن الجيش المصري أمس الإثنين، وصول طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشن" إلى جمهوريتي الكونغو الديمقراطية وزامبيا، بعد أن انطلقت من قاعدة شرق القاهرة الجوية مُحملة بكميات كبيرة من الأدوية، والمستلزمات الطبية، والمطهرات، والبدل الواقية، بدعوى مساعدة البلدين في التغلب على فيروس كورونا، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الأمر الذي أثار حالة غضب كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب إصرار الرئيس السيسي على إرسال المساعدات الطبية إلى العديد من البلدان الأوروبية والأفريقية، ومنها إيطاليا وبريطانيا والسودان وجنوب السودان، فضلاً عن الصين والولايات المتحدة، في وقت يتساقط أفراد الأطقم الطبية المصرية بشكل يومي.

وحسب حصر للنقابة العامة للأطباء، فإن قائمة ضحايا فيروس كورونا من الأطباء (حتى الآن) شملت الآتية أسماؤهم: