بالأسماء: وفاة 34 طبيبًا في مصر بسبب فيروس كورونا القاتل

سجلت وزارة الصحة المصرية حتى اليوم الثلاثاء 2-6-2020 وفاة 34 طبيبًا في مصر جراء الإصابة بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).
وكانت النقابة العامة للأطباء في مصر أعلنت عن وفاة 6 أطباء خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلاً عن تسجيل أكثر من 380 إصابة بين الأطباء، بخلاف حالات الوفاة والإصابة بين أفراد الأطقم الطبية الأخرى من ممرضين وفنيين.
ويأتي ذلك في ظل غياب إجراءات الوقاية، ونقص المستلزمات الطبية في المستشفيات المصرية لمواجهة فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).
وفي سياق متصل أعلن الجيش المصري أمس الإثنين، وصول طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشن" إلى جمهوريتي الكونغو الديمقراطية وزامبيا، بعد أن انطلقت من قاعدة شرق القاهرة الجوية مُحملة بكميات كبيرة من الأدوية، والمستلزمات الطبية، والمطهرات، والبدل الواقية، بدعوى مساعدة البلدين في التغلب على فيروس كورونا، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الأمر الذي أثار حالة غضب كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب إصرار الرئيس السيسي على إرسال المساعدات الطبية إلى العديد من البلدان الأوروبية والأفريقية، ومنها إيطاليا وبريطانيا والسودان وجنوب السودان، فضلاً عن الصين والولايات المتحدة، في وقت يتساقط أفراد الأطقم الطبية المصرية بشكل يومي.
وحسب حصر للنقابة العامة للأطباء، فإن قائمة ضحايا فيروس كورونا من الأطباء (حتى الآن) شملت الآتية أسماؤهم:
- أحمد اللواح استشاري التحاليل في جامعة الأزهر
- سونيا عبد العظيم، الطبيبة في محافظة الدقهلية
- جبريل علي يوسف، أخصائي جراحة العيون
- طارق شكري، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان
- مدحت عطا الله، أخصائي طب الشيخوخة
- أشرف عدلي، أخصائي القلب والأوعية الدموية.
- هشام الساكت، وكيل أول كلية طب قصر العيني
- ممدوح أحمد، رئيس إسعاف سوهاج السابق
- محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب
- أحمد دراز، مدير الطب الوقائي بمركز منيا القمح بالشرقية
- كارم محمود، استشاري ورئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي
- ياسر عثمان استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر المعمورة بالإسكندرية
- فكري منير الطبيب بمستشفى مار مرقس بشبرا.
- حسن جمال الدين فرحات، أستاذ طب الرمد بكلية طب شبين بالمنوفية
- صلاح عبد ربه، أستاذ طب الأطفال بكلية طب الأزهر فرع دمياط
- عمرو محمد عبيد، أستاذ أمراض الكلى بجامعة الإسكندرية
- عبد اللطيف عبد الحميد علي، مدير الإدارة الصحية بمركز ههيا بالشرقية
- أحمد مصطفى النني، استشاري أمراض النساء والتوليد بالتأمين الصحي ببنها
- وليد يحيى عبد الحليم، الطبيب المقيم بمستشفى المنيرة"
- محمد عبد الباسط الجابري، أخصائي بمستشفى حميات إمبابة
- صالح الشيمي، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بطب عين شمس
- إسحاق عوض عطية، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بأسوان
- سمير الغندور، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بجامعة قناة السويس
- يحيى سعد، مدير مستشفى العيون للأطفال بالقاهرة
- رأفت ناجي، استشاري النساء والتوليد بمحافظة الجيزة.
- أحمد ياسين غلاب، أخصائي المسالك البولية بالبحيرة
- ألبير جرجس، استشاري طب الأطفال بمركز أبو تيج بأسيوط
- رونز يسى مقار، استشاري النساء والتوليد ببني سويف
- أشرف القاضي، استشاري الباطنة بمحافظة أسوان
- محمد فريد الجندي، رئيس قسم القلب بمعهد القلب القومي
- أحمد محمود أبو صادق، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بأسوان
- جمال أبو العلا، استشاري أمراض الباطنة
- صباح سعد فرج، استشاري نساء بالجيزة
- محمود السيد عبد الحليم الغزلاني، استشاري الحميات بالقاهرة.