ترامب غاضب بعد تسريب صور هروبه في قبو البيت الابيض!

أكد مصدر امريكي اليوم الثلاثاء 2/6/2020 ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن إحباطه من أنه تم تصويره على أنه قلق من الاحتجاجات خارج البيت الأبيض واختبأ تحت الأرض في القبو المحصن، معتقدا أنه بدا ضعيفا.

وقالت المصادر ان ترامب كان غاضبا من الأنباء التي كشفت اختبائه في القبو المحصن بالبيت الأبيض خلال الاحتجاجات حول المقر الرئاسي، وأصر على الظهور خارج بوابات المقر.

وبينت شبكة "سي إن إن" الامريكية ان رغبة ترامب في الظهور في مكان الاحتجاجات كانت من أسباب خروجه لالتقاط صورة أمام كنيسة سانت جون القريبة من البيت الأبيض، والتي سبقها استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتطهير المنطقة

والتقطت كاميرات صورة لترامب هو يتجول سيرا وسط حراسة أمنية مشددة من البيت الأبيض إلى كنيسة سانت جون، التي طالتها أعمال تخريب ، قائلاً "لدينا دولة عظيمة".

كشفت شبكة "سي إن إن" الامريكية أنه تم نقل ترامب وزوجته ميلانيا وابنهما بارون إلى القبو المحصن في ظل الاحتجاجات خارج البيت الأبيض مساء الجمعة. ولم يظهر ترامب الأحد وقضى معظم يوم الاثنين خلف أبواب مغلقة، ما أدى إلى قلق حتى من حلفائه من أنه كان غائبا في لحظة أزمة وطنية.

ويشار الى ان احتجاجات اشتعلت في أنحاء الولايات المتحدة بعد موت المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بين يدي شرطي ابيض.