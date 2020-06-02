حفل "إليسا" يسبب أزمة في السعودية!

اثارت دعوة الهيئة العامة للترفيه في السعودية للمطرية اللبنانية "إليسا" لتنظيم حفل غنائي ضمن فعاليات "معيدين معاكم " ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي معتبرين انها أسات للملكة سابقاً .

أمسية "إليسا"، تُعرض يوم الخميس المقبل، بتنسيق بين هيئة الترفيه وشبكة "روتانا" ومجموعة "إم بي سي"، حيث من المتوقع ان تغني عددا من أحدث أغانيها، في مقدمتها "هنغني كمان وكمان" و"قهوة الماضي".

وكان مغردون اطلقوا بالأمس فور الاعلان عن الحفلة هاشتاغ "الشعب السعودي يرفض إليسا"، قائلين إن المطربة اللبنانية أساءت للمملكة سابقا، ولا ينبغي دعوتها، وذلك بعد لفظها بكلمة "خاشقجي" بدلا من "قهوجي" في حفل لها بنيسان/ أبريل من العام الماضي.

في حين غرد آخرون بهاشتاغ "سعوديين ندعم إليسا"، عبروا فيه عن إعجابهم بالمطربة اللبنانية، ورفضهم محاولات إسقاطها.

ووجه رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، إهانات لإليسا، بعد قول الأخيرة إنها ستشارك في حفلات السعودية في الوقت المناسب وليس بدعوة من أحد.