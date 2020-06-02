تعرف على سعر النفط الخام بعد اتفاق خفض الإنتاج



يعتبر سعر النفط الخام من الأسعار المهمة جدًا في العالم أجمع ولذلك فإن عمليات البحث تزداد بشكل كبير واسع في الفترة الحالية لمعرفة أسعار النفط في العالم.

ويأتي اهتمام الناس وخاصة الاقتصاديون بأسعار النفط الخام في العالم نظرًا للأزمة العالمية التي شهدته أسعار النفط لاسيما بعد التوتر بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين.

وشهدت أسعار النفط انخفاضًا كبيرًا لأول مرة في التاريخ مما أستدعى الدول الكبرى المصدرة للنفط لاسيما روسيا والسعودية للاتفاق فيما بينها لخفض الإنتاج.

وكانت بعض التقارير إعلامية ذكرت بأن منظمة أوبك وروسيا قريبتان من تمديد اتفاق لتخفيضات إنتاجية.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 48 سنتا، أو 1.3 في المئة، لتسجل عند التسوية 38.32 دولار للبرميل.

سعر النفط الخام اليوم الثلاثاء 2-6-2020

وتراجعت عقود الخام الأمريكي 5 سنتات، أو 0.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 35.44 دولار للبرميل.

ووجدت الأسعار دعما بعد أنباء بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين رئيسيين آخرين بقيادة روسيا، يشكلون المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يقتربون من حل وسط بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط ويناقشون تمديد القيود لفترة تستمر من شهر إلى شهرين.

واقترحت الجزائر، الرئيس الحالي لأوبك، أن تعقد مجموعة أوبك+ اجتماعا في الرابع من يونيو/ حزيران بدلا من الموعد المزمع في التاسع والعاشر من يونيو.

وقال متعاملون نقلا عن تقرير لشركة جينسكيب لمعلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأمريكية هبطت إلى 54.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من مايو/ أيار.

لكن المستثمرين عمدوا إلى توخي المزيد من الحذر بعد أن حذرت الصين من الانتقام من تحركات أمريكية بشأن هونغ كونغ.

وتتعرض العقود الآجلة للنفط لضغوط أيضا من مخاوف اقتصادية وتساؤلات بشأن تعافي الطلب على الوقود.