الطفل أحمد دوابشة سيدلي بشهادته في محكمة اللد "الإسرائيلية"

ذكرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، بأن الطفل أحمد دوابشة الذي أصيب بحروق مختلفة في جسده جراء احراق مجموعة من المستوطنين منزل عائلته في يوليو 2015 سيدلي بشهادته أمام محكمة اللد الإسرائيلية.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرينوت العبرية بأن الطفل دوابشة سيدلي بشهادته في المحكمة بحضور المستوطن المجرم عميرام بن أولئيل القاتل الرئيسي الذي أشعل النار في منزل دوابشة.

واستشهد في حادثة حرق منزل دوابشة كل من والديه وشقيقه وأصيب أحمد بجراح خطيرة جدً تم علاجه في العديد من الدول الأوروبية.

وقالت الصحيفة العبرية: "إن تقديم الطفل دوابشة لشهادته في المحكمة أمر نادر الحدوث، لأنه في العادة الأطفال في هذا العمر لا يقدمون أي شهادات أمام المحكمة".

وسيقف الطفل داوبشة في أحد طرفي قاعة المحكمة، بينما سيجلس القاتل أمامه على مقعد المتهمين في الطرف الآخر، وسط حماية أمنية وكذلك وجود زجاج شفاف.

وسيتحدث أحمد باللغة العربية ويتم ترجمة كلماته إلى العبرية، حيث سيرافقه للمحكمة جده حسين وعمه ناصر، اللذين يحرصان على حضور أي جلسة ويتابعون المحاكمة عن كثب، لكن أحمد سيحضر لأول مرة للمحكمة.