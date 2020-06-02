في التاسع من الشهر الجاري..الطفل دوابشة أمام قاتل عائلته في المحكمة

وجه لوجه أمام قاتل عائلته ، من المقرر ان يجلس الطفل أحمد دوابشة "10"اعوام التاسع من الشهر الجاري ، في أروقة محاكم الاحتلال "الإسرائيلي" ليروي تفاصيل جريمته التي ارتكبها بحق عائلة دوابشة في بلدة دوما في عام 2015 وأدت لاستشهاد شقيق احمد الرضيع علي بداية ووالده سعد ووالدته المعلمة ريهام.

وأكد عم الطفل أحمد نصر دوابشة ، ان حضور أحمد للشهادة لدى محكمة الاحتلال في مدينة اللد، ضد المستوطن "عميرام بن أوليئيل" قاتل عائلته.

يقول: "لأول مرة سيكون احمد في المحكمة وسيشهد، وهذا امر نادر الحدوث لأن الاطفال في عمره لا يقدمون أي شهادات أمام المحكمة، ولكن هذا من مصلحتنا ومصلحة احمد ان يذهب الى المحكمة ويتحدث الى القاضي حول جريمة اعدام عائلته حرقا.

واشار عم الطفل ان إدانة مستوطن واحد في هذه الجريمة النكراء لا تكفي، وأحمد يؤكد ان من قتل عائلته اكثر من مستوطن وانه رآهم بعينه، لذا نريد ان يُحدث هذا الامر زلزالا في المحكمة".

ويشار الى ان الطفل أحمد دوابشة أصيب بجروح خطيرة جراء جريمة الحرق التي نفذها مجموعة من المستوطنين في تموز 2015 في قرية دوما شرق نابلس، ومازال الى اليوم يعاني من تلك الجريمة ومازال يتلقى العلاج وأجريت له العديد من العمليات الجراحية، وسيتم إجراء عمليات تجميلية له في المستقبل، ولا زال يعاني من صدمة نفسية.