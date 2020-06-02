انخفض سعر صرف الدولار في لبنان إلى حوالي 1500 ليرة لبنانية في المصرف المركزي كما أنه واصل الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ارتفاعه بشكل واضح.

ورغم انخفاض سعر الدولار إلا أنه حافظ على ارتفاعه الكبير مقابل الليرة اللبنانية وبلغت أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء لدى الصيارفة لهذا اليوم الثلاثاء 2\6\2020:

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء شراء= 4050 ليرة لبنانية

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في بيع السوق السوداء = 4100 ليرة لبنانية

أما أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في البنك المركزي لهذا اليوم االثلاثاء 2\6\2020

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء2-6-2020 في السوق السوداء والمصرف المركزي

1 (USD) دولار امريكي = 1512.570304 (LBP) ليرة اللبنانية

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.000661 (USD) دولار امريكي

وسجّل سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان لهذا اليوم االثلاثاء 2\6\2020 كما حدّدته مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان.