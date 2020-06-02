الاحتلال يواصل انتهاكاته في قرية جبل المكبر بالقدس ويهدم 6 محلات قيد الانشاء

شرعت بلدية الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 2/6/2020 ، بهدم 6 محلات تجارية قيد الإنشاء في "حي الصلعة" من قرية جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

وقال المواطن محمد إبراهيم زعاترة الذي تعود له ملكيه المحلات ان جرافتين تابعتين لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس ترافقها قوات من جيش الاحتلال وشرطته، هدمت محلات قيد الإنشاء، بلغت مساحتها 250 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، حيث تم البدء ببنائها منذ نحو شهرين.

وبين زعاترة "تفاجأت صباح اليوم بتسليمي بلاغ موافقة محكمة الاحتلال على قرار الهدم من قبل شرطي إسرائيلي، دون أن تبلغني مسبقا بموافقة محاكم الاحتلال على الهدم عبر المحامي صالح أيوب".

ويشار الى ان قرية جبل المكبر في القدس المحتلة تتعرض منذ فترة إلى حملة ممنهجة طالت العديد من منازلها ومتاجرها بالهدم من قبل سلطات الاحتلال.