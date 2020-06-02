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داخلية عزة تُلقي القبض على المتهمين بإطلاق النار

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:01 - 02 يونيو 2020
الشرطة تلقي القبض الشرطة تلقي القبض
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أعلنت وزارة الداخلية بغزة، فجر اليوم الثلاثاء 2/6/2020، عن ضبط المتهمَيْن بحادثة إطلاق النار في مدينة غزة.

وقال العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية خلال بيان مقتضب "إنه في إطار متابعتها لحادثة إطلاق النار بمدينة غزة ظهر أمس الاثنين، أوقفت الشرطة المتهمَيْن الرئيسين في الحادثة وهما (ط، ج)، (38 عاماً)، و(ع، ج)، (37 عاماً)، وضبطت السلاح المستخدم في الحادثة، والمركبة التي استقلها الفاعلان".

وأشارت الشرطة، أنها أحالت كلا المتهمَيْن إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

ويشار الحادثة أطلاق النار أدت لإصابة طفل، مشيراً إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً، وحدّدت هوية مطلقي النار.

 

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