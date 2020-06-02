يشهد سعر الشيكل الإسرائيل مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 2-6-2020 والعملات الأجنبية الأخرى تذبذبًا واضحًا في الفترة الماضية.

ويعتبر سعر الشيكل مقابل الدولار الأمريكي من أهم الأسعار التي يتم البحث عنها في الأراضي الفلسطينية نظرًا لأن الدولار مرتبط بكل تفاصيل الحياة الاقتصادية.

كما يتم البحث عن سعر الشيكل مقابل الدينار الأردني بشكل كبير خاصة المقبلين على الزواج.

سعر الشيكل مقابل الدولار والدينار على النحو التالي: