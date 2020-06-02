قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في جنين ورام الله فجر اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء 2-6-2020 حملة اعتقالات ومداهمات مكثفة في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اعتقلت في رام الله وجنين أكثر من 8 مواطنين فلسطينيين بشكل تعسفي ودون أي تهمة تذكر.

ففي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين الشيخ خالد سليمان أبو الحسن، وفتحي العتوم، بعد اقتحام المدينة ومداهمة منزليهما في محافظة جنين.

أما في مخيم جنين اعتقلت قوات الاحتلال، محمد النبهان الطالب بكلية طب الأسنان في الجامعة العربية الأمريكية.

كما اعتقلت الأسيرين المحررين محمد عزمي نشرتي، وعماد جمال ابو الهيجا، بعد مداهمة منازل ذويهما وتفتيشهما.

وفي ذات السياق احتجزت قوات الاحتلال الشاب أحمد نشرتي بعد استجوابه، فيما شهد المخيم مواجهات عنيفة أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت.

وفي مدينة رام الله المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

ووفقًا لمصادر محلية فإن المعتقلين هم:

عهد حازم الريماوي (18 عاما) من بلدة بيت ريما

خلدون البرغوثي (40 عاما) من كوبر شمالا

قصي عمر خراز (18 عاما) من بلدة سلواد شرقًا

وداهمت قوات الاحتلال منازل المعتقلين الثلاثة وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها بشكل همجي.