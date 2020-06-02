حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-6-2020: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية إن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-6-2020 حاراً الى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس في فلسطين

ويوم غد الأربعاء، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل.

وأشارت الأرصاد إلى أن الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.