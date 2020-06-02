سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 2-6-2020

يبحث الملايين من السوريين عن سعر الدولار مقابل الليرة اليوم الثلاثاء 2-6-2020 بعدما شهدت الأسعار انخفاضًا ملحوظًا في الأيام الماضية.

وتعتبر الليرة السورية من أكثر العملات التي تعرضت لانتكاسة خلال الفترة الماضية بسبب الحرب الداخلية التي تعاني منها سوريا منذ عام 2011.

ولليرة في سوريا سعرين الأول سعر المصرف المركزي، والثاني سعر الليرة السورية في السوق السوداء.

وفي هذه المقالة سننشر لكم سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء.

وتتأثر العملة السورية بالعوامل الاقتصادية والسياسية والصراعات الطائفية التي تعيشها البلاد منذ سنوات عديدة.

وأثرت في نزوح الكثير من المستثمرين الأجانب من البلاد، وتفضيلهم تصفية استثماراتهم وشركاتهم في سوريا إلى دول أخرى، وأدى ذلك إلى صعوبة في تواجد العملة الصعبة والعملات الاجنبية والعربية الكبرى، وأدى إلى انتشار السوق الموازي.

ومما زاد الوضع سوءًا في سوريا، ندرة العملات الأجنبية لا سيما الدولار مقابل الليرة السورية.

مما أدى إلى زيادة سعر الدولار في السوق السوداء في سوريا، وبيع تجار العملة في سوريا الدولار بأسعار مختلفة تختلف من محافظة لأخرى ومن محل لأخر.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا

استقر سعر صرف الدولار السوري عند 434 ليرة سورية للشراء و438 ليرة للبيع، في البنوك السورية، وذلك كما أعلن البنك المركزي السوري.

وجاء أسعار صرف الدولار كمتوسط في السوق الموازي أو السوق السوداء عند سعر 1805 ليرة سورية للشراء ومتوسط 1830 ليرة للبيع.

ومن الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار يختلف من محافظة لأخرى ومن تاجر لأخر حسب الكثير من العوامل.

العملة – الوحدة سعر الشراء بالليرة السورية سعر البيع بالليرة السورية

سعر الدولار الأمريكي 434 ليرة 438 ليرة

سعر اليورو الأوربي 483 ليرة 488 ليرة

سعر الجنيه الإسترليني 565 ليرة 570 ليرة سورية

سعر الليرة التركية اليوم 172 ليرة سورية 175 ليرة سورية

سعر الجنيه المصري 27 ليرة 28 ليرة

سعر الريال السعودي 116 ليرة 117 ليرة

سعر الدينار الكويتي 1430 ليرة 1444 ليرة

سعر الدينار الأردني 620 ليرة 626 ليرة

سعر الريال العماني 1,131 ليرة 1.142 ليرة

سعر الدولار الكندي 330 ليرة 333 ليرة.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

أسعار صرف الدولار والعملات في السوق السوداء في سوريا تختلف بشكل كبير عن الأسعار المعلنة الرسمية من جانب الحكومة، وجاءت أسعار الدولار في السوق السوداء كالتالي:-

سعر الدولار في سوريا اليوم دمشق في السوق السوداء 1860 ليرة سورية كمتوسط.

سعر الدولار في محافظة إدلب اليوم 1840-1880 ليرة سورية للشراء والبيع على الترتيب.