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سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 2-6-2020

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 08:22 - 02 يونيو 2020
الليرة السورية الليرة السورية
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يبحث الملايين من السوريين عن سعر الدولار مقابل الليرة اليوم الثلاثاء 2-6-2020 بعدما شهدت الأسعار انخفاضًا ملحوظًا في الأيام الماضية.

وتعتبر الليرة السورية من أكثر العملات التي تعرضت لانتكاسة خلال الفترة الماضية بسبب الحرب الداخلية التي تعاني منها سوريا منذ عام 2011.

ولليرة في سوريا سعرين الأول سعر المصرف المركزي، والثاني سعر الليرة السورية في السوق السوداء.

وفي هذه المقالة سننشر لكم سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء.

وتتأثر العملة السورية بالعوامل الاقتصادية والسياسية والصراعات الطائفية التي تعيشها البلاد منذ سنوات عديدة.

وأثرت في نزوح الكثير من المستثمرين الأجانب من البلاد، وتفضيلهم تصفية استثماراتهم وشركاتهم في سوريا إلى دول أخرى، وأدى ذلك إلى صعوبة في تواجد العملة الصعبة والعملات الاجنبية والعربية الكبرى، وأدى إلى انتشار السوق الموازي.

ومما زاد الوضع سوءًا في سوريا، ندرة العملات الأجنبية لا سيما الدولار مقابل الليرة السورية.

مما أدى إلى زيادة سعر الدولار في السوق السوداء في سوريا، وبيع تجار العملة في سوريا الدولار بأسعار مختلفة تختلف من محافظة لأخرى ومن محل لأخر.

 

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا

استقر سعر صرف الدولار السوري عند 434 ليرة سورية للشراء و438 ليرة للبيع، في البنوك السورية، وذلك كما أعلن البنك المركزي السوري.

وجاء أسعار صرف الدولار كمتوسط في السوق الموازي أو السوق السوداء عند سعر 1805 ليرة سورية للشراء ومتوسط 1830 ليرة للبيع.

ومن الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار يختلف من محافظة لأخرى ومن تاجر لأخر حسب الكثير من العوامل.

 

العملة – الوحدة      سعر الشراء بالليرة السورية    سعر البيع بالليرة السورية

سعر الدولار الأمريكي 434 ليرة     438 ليرة

سعر اليورو الأوربي   483 ليرة     488 ليرة

سعر الجنيه الإسترليني       565 ليرة     570 ليرة سورية

سعر الليرة التركية اليوم      172 ليرة سورية      175 ليرة سورية

سعر الجنيه المصري 27 ليرة       28 ليرة

سعر الريال السعودي 116 ليرة     117 ليرة

سعر الدينار الكويتي  1430 ليرة    1444 ليرة

سعر الدينار الأردني  620 ليرة     626 ليرة

سعر الريال العماني   1,131 ليرة   1.142 ليرة

سعر الدولار الكندي   330 ليرة     333 ليرة.

 

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

أسعار صرف الدولار والعملات في السوق السوداء في سوريا تختلف بشكل كبير عن الأسعار المعلنة الرسمية من جانب الحكومة، وجاءت أسعار الدولار في السوق السوداء كالتالي:-

سعر الدولار في سوريا اليوم دمشق في السوق السوداء 1860 ليرة سورية كمتوسط.

سعر الدولار في محافظة إدلب اليوم 1840-1880 ليرة سورية للشراء والبيع على الترتيب.

 

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