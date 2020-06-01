السفارة الفلسطينية تعلن آخر موعد التسجيل للراغبين المتواجدين في مصر بالعودة إلى الضفة المحتلة

أعلنت السفارة الفلسطينية لدى الجمهورية المصرية، اليوم الاثنين، عن آخر موعد التسجيل للراغبين في العودة إلى الضفة المحتلة، من خلال شركتي "لاكي تورز" و"جو باص".

وأكدت السفارة في بيان لها، أن يوم الخميس المقبل هو آخر موعد للتسجيل وحجز الطيران للمواطنين والطلبة المتواجدين في مصر إلى الضفة.

وأوضحت أنه سيتم رفع كشف الأسماء للجنة الوزارية في دولة فلسطين بصفتها المسؤولة عن إجلاء العالقين، مبينةً أنه سيتم ايضا رفع الأسماء للأردن الشقيق لأخذ الموافقة، ولتحديد مواعيد الرحلات بالاتفاق بين الشركة الناقلة والجهات المستقبلة .

وكانت السفارة قد أعلنت امس، أنها توصلت مع الجهات الرسمية المصرية إلى اتفاق لتسيير رحلات جوية عبر خطوط طيران "إير كايرو" من القاهرة إلى عمّان.

وأشارت إلى أنها حددت سعر مقعد المسافر بمبلغ 400 دولار أمريكي، على أن يكون المتقدم للتسجيل يمتلك جواز سفر ساري المفعول وهوية الضفة الغربية وبطاقة الجسور الخضراء.

وشددت على ضرورة التزام الراغبين بالعودة ببرتوكول وزارة الصحة الفلسطينية، حول الحجر المنزلي أو الصحي، لافتة إلى أن المسافر يتحمل كافة تكاليف النقل.