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محكمة "اسرائيلية" تصدر احكاماً على 3 أسرى فلسطينيين

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 23:21 - 01 يونيو 2020
معتقل اسرائيلي معتقل اسرائيلي
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حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة سالم العسكرية، مساء اليوم الاثنين، على 3 أسرى من بلدة يعبد، بينهم فتيان، بأحكام جائرة، مع غرامة مالية، كما مددت توقيف أسير من البلدة للمرة الرابعة.

وذكر ذوو الأسرى، أن محكمة سالم حكمت بالسجن الفعلي على الفتيين اسلام نضال حمارشة بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف شيقل، ويزيد عبد الرحيم أبو عابد بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية بقيمة ألفي شيقل، فيما حكمت على الشاب رباح نبيل تركمان بالسجن لمدة ستة شهور مع غرامة مالية بقيمة ألفي شيقل.

ومددت إعتقال الأسير أحمد جواد أبو بكر للمرة الرابعة على التوالي والذي ما زال في التحقيق بمعتقل عوفر بعد نقله من قسم التحقيق في معتقل بيتاح تكفا  .

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