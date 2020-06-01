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أوباما يشيد بالاحتجاجات السلمية في امريكا و يندد باستخدام القوة المفرطة لقمعها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:13 - 01 يونيو 2020
باراك اوباما باراك اوباما
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ندد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اليوم الاثنين باستخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة الامريكية في قمع الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء البلاد ضد عدم المساواة العرقية ، مشيدا في الوقت نفسه بأفعال المحتجين السلميين الساعين للإصلاح.

وكتب أوباما في مقال نشرته منصة ميديام الإلكترونية أن الغالبية العظمى من المحتجين سلميون لكن “أقلية صغيرة” تعرض الناس للخطر وتُلحق الضرر بنفس المجتمعات التي تهدف الاحتجاجات لدعمها.

وقال أوباما، وهو ديمقراطي تولى الرئاسة لفترتين قبل إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إن العنف “يزيد من الدمار في الأحياء التي تعاني فعلا على الأغلب من نقص الخدمات والاستثمارات ويصرف الانتباه عن القضية الأكبر”.

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