فريق ليفربول يعبرون عن تضامنهم مع "جورج فلويد" الأمريكي

عبر لاعبو ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، تضامنهم مع الرجل الأمريكي "جورج فلويد" التي قٌتل على يد شرطي أمريكي ذوو بشرة بيضاء في مدينة مينيسوتا الامريكية، وهو ما تسبب باحتجاجات واسعة في أنحاء الدولة.

ونشر نادي ليفربول على موقع تويتر، تضامن اللاعبين منهم اللاعب المصري محمد صلاح مع الرجل الأمريكي، ويظهر اللاعبين وهم يجثون على ركبهم حول دائرة منتصف الملعب، تعبيرًا عن تضامنهم مع "فلويد".

وكتب النادي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عامًا، :إن حياة السود مهمة".

وانتشر فيديو بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين الماضي، يظهر قيام شرطي أمريكي بخنق المواطن "جورج فلويد" بالضغط على رقبه حتى الموت، وهو ما أحزن معظم المشاهدين والسكان الأمريكيين المحليين.



