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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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رابط تسجيل ساند السعودية لمنسوبي القطاع  الخاص  وهذه شروط  وخطوات الصرف

  • فلسطين اليوم - منوعات
  • 22:35 - 01 يونيو 2020
رابط تسجيل ساند السعودية لمنسوبي القطاع  الخاص  وهذه شروط  وخطوات الصرف رابط تسجيل ساند السعودية لمنسوبي القطاع  الخاص  وهذه شروط  وخطوات الصرف
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خصصت المملكة العربية السعودية  صرف سائد خلال شهر يونيو الحالي، لتعويض السكان المحليين المتضررين جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، منذُ الإعلان عن أول إصابة داخل المملكة مارس الماضي.

ويترقب المواطنون السعوديين صرف ساند لهم، ومعرفة شروط وخطوات التسجيل من أجل الحصول على تعويض ساند من الحكومة لمنسوبي القطاع الخاص، بعد أن ألزمت الرياض كافة الموظفين بالجلوس في منازلهم حرصًا على سلامتهم من الإصابة بالوباء المتفشي عالميًا.

وفي هذه المقالة لقد وضعنا لحضراتكم رابط موقع للتسجيل في ساند، وكذلك أبرز شروط وخطوات ساند، للحصول على التعويض أو المنحة المقدمة من الحكومة.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، قد أعلنت في بيان لها صرف استحقاق دعم ساند لمنسوبي القطاع الخاص، اعتبارًا من الشهر التالي لشهر "يونيو" لتقديم طلب الحصول على ساند.

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يشار إلى المملكة السعودية تعد من اكثر الدول العربية تضررًا من تفشي فيروس كورونا، وسجلت وزارة الصحة السعودية ٨٥٬٢٦١ إصابة، ووفاة 525 حتى اللحظة.

إليك شروط  التسجيل في سائد:

ثلاثة شروط للتسجيل في ساند وهي على النحو التالي:

أولاً : على الشخص المتقدم ان لا يتجاوز عمره  للحصول على راتب ساند عن 60 عامًا على الأكثر.

ثانيًا: يشترط على المتقدم أن يكون حاملًا للجنسية السعودية>

ثالثًا : يلزم على المتقدم أن يكون من العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

إليك طريقة وخطوات التسجيل في ساند :

أبرز خطوات التسجيل في سائد السعودية:

أولاً: على المتقدم أن يكتب اسم المستخدم الخاص بك.

ثانيًا: بعد كتابة اسم المستخدم الخاص يترتب على الشخص كتابة كلمة المرور الخاصة بك.

رابعًا:  الضغط على خيار “تقديم طلب الاستحقاق”.، ثم كتابة رقم الأيبان.

خامسًا: وفي الخطوة الأخيرة على الشخص المتقدم ان يرفع الطلب أو انتظار النتيجة عن مدى استحقاقك من عدمه.

ولزيارة الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل في سائد (اضغط هنا).

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وتحرص السلطات السعودية على توفير دعم ساند لمنسوبي القطاع الخاص الفئة الأكثر تضررًا من إجراءات "كورونا"، وفق نظام متبع تحدد الحكومة، كما أنه ومن المفترض أن يتم صرف رواتب دعم ساند لهذا الشهر، يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2020.

 

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