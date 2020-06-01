رام الله: الشرطة تسحب رخص قيادة من 50 شخص لم يلتزموا بالاجراءات الاحترازية

سحبت الشرطة الفلسطينية اليوم رخص قيادة 50 سائق واحضار 6 أشخاص من اصحاب المحلات لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في رام الله.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة انه من خلال المتابعة الحثيثة والمستمرة للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا قامت الشرطة وخلال جولة داخل المحافظة بسحب 50 رخص قيادة لأصحاب المركبات واحضار 6 أشخاص من اصحاب المحلات لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في رام الله .

ونناشد المواطنين الى ضرورة إتباع الإرشادات الوقائية التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين من هذا الفيروس واخذ كافة التعليمات على محمل الجد