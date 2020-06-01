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انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي إلى مستوى 70 روبلاً

  • فلسطين اليوم - اقتصاد
  • 21:36 - 01 يونيو 2020
انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي إلى مستوى 70 روبلاً انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي إلى مستوى 70 روبلاً
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أكدت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، أن سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي قد تراجع إلى دون مستوى 70 روبلاً.

وأوضحت أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الروبل إلى 70، هو أدنى مستوى منذ 6 مارس الماضي.

وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن مؤشر بورصة موسكو قد صعد للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.12% إلى 2767.82 نقطة.

وذكرت بورصة موسكو في مستهل تعاملاتها المالية، أن سعر صرف الدولار أمام الروبل تراجع إلى 69،82 روبل.

وأشارت إلى أن الانخفاض قد انخفض مقداره 31 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك).

ولفتت إلى سعر صرف اليورو الأوروبي قد انخف بمقدار 15 كوبيكا، أي بـ77.77 روبل.

وأوضح الموقع الروسي، أن مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS ، قد ارتفع بنسبة 2.33% إلى 1248 نقطة.

 

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