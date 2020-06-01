"إسرائيل" تدرس عدم السماح لأبو مازن بالخروج من رام الله بدون تنسيق أمني

ذكرت القناة السابعة العبرية مساء اليوم الاثنين بأن "إسرائيل" أبلغت السلطة الفلسطينية إنها تدرس عدم السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالخروج من رام الله، بدون تنسيق أمني
و كانت مصادر عبرية أكدت في وقت سابق اليوم بأن "إسرائيل" أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها لن تسمح لها بتحريك ونقل قوات الأمن الفلسطينية المسلحة من مكان إلى آخر دون تنسيق أمني.
و وفقاً للمصادر، فمنذ وقف التنسيق الأمني بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية قبل أسبوعين ، تلقى رؤساء الأجهزة الأمنية تعليمات من رؤسائهم بعدم الدخول في صدام مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأرض.
مصادر فلسطينية قالت لمراسل قناة "كان" العبرية أنه صدرت تعليمات لقوات الأمن الفلسطينية للابتعاد عن منطقة نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق السلطة ، والتقليل من نشاطهم الليلي في المدن.
و بحسب القناة العبرية، فلا تزال "إسرائيل" مرتبكة في كيفية التعامل مع محاولة أبو مازن مغادرة المقاطعة من رام الله الى المدن الأخرى، والى الخارج دون تنسيق مسبق.