ارتفاع إصابات "كورونا" في (إسرائيل) وتحقيق وبائي يكشف أن موظف مصاب جالس نتنياهو   

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في (إسرائيل)، وذلك بعد تسجيل حالات مرضية جديدة.

وذكرت الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بـ"كورونا" ارتفع إلى 17,169 إصابة، بينهم 29 مريضًا بوضع الخطر، مشيرةً إلى أن حالات الوفيات وصلت إلى 285 حالة.

وفي السياق، أمر ما يسمى بوزير التعليم الإسرائيلي يوآف غالنت، بإغلاق مدرسة في منطقة الخضيرة شمال فلسطين المحتلة، بعد اكتشاف طالب فيها مصاب بالفيروس، وعزل كافة الطلبة.

في حين، قالت القناة 13 العبرية :"إن التحقيق الوبائي كشف أن موظف مصاب بفيروس كورونا كان في غرفة واحدة مع نتنياهو ليلة السبت الماضي".

وأضافت أن التحقيق لا يزال، للتأكد من أن المصاب خالط أو اقترب جدا من نتنياهو أو من فريقه ومرافقيه.