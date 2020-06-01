برشلونة يندد بالعنصرية والتمييز بين السكان ويؤكد على محاربتها

ندد فريق برشلونة الاسباني، اليوم الاثنين، كافة أشكال التمييز والعنصرية بين السكان، وذلك على خلفية مقتل مواطن أمريكي جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس، الاثنين الماضي.

وقال برشلونة عبر حسابته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي :"إن العنصرية تسعى لتحطيم وتهميش الناس بسبب اختلاف اجناسهم أو أصولهم أو لون بشرتهم".

وأضاف أن هذا وباء يؤثر علينا جميعا، مؤكدًا أن فريق البارسا لن بتوقف عن محاربة العنصرية، التي فرقت البشر.

وشهدت العديد من الولايات الامريكية احتجاجات عنيفة تخللها اقتحامات للمحلات التجارية وتكسير السيارات وحرق المباني، بعد قتل شرطي أبيض البشرة مواطن أمريكي من أصل إفريقي يدعى "جورج فلويد" يبلغ من العمر 46 عاما.