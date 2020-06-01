ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

أفضل طريقة لعمل ليالي لبنان في البيت

  • فلسطين اليوم - منوعات
  • 20:37 - 01 يونيو 2020
أفضل طريقة لعمل ليالي لبنان في البيت أفضل طريقة لعمل ليالي لبنان في البيت
جوال
مشاركة

طريقة عمل ليالي لبنان في البيت، وتُعد حلى ليالي لبنان من أشهى الحلويات في لبنان وغيرها من الدول العربية، وفي الآونة الأخيرة يسعى السكان في الحصول على طريقة عملها نظرًا لطعمها اللذيذ.

وتتميز حلى ليالي لبنان بطعمها المقاوم للأكل، كما وباستطاعة الشخص تناولها باردة في أي وقت وعلى أي مشروب يحب ذلك، لذلك تعتبر من الحوليات المشهورة بين الناس.

ويبقى موقع فلسطين اليوم الاخباري يقدم لحضراتكم أفضل طرق عمل الوجبات والحلويات في البيت، وفي هذه المقالة سنقدم لكم مقادير وخطوات عمل ليالي لبنان.

كما يمكن للمعّد أو لربة المنزل أن تصنع حلى ليالي لبنان في البيت دون عناء أو مشقة وهي سهلة التصنيع والتحضير، وما عليك سوء العمل وفق الخطوات الموضحة في الاسفل.

مقادير حلى ليالي لبنان :

هذه أبرز مكونات (مقادير) لصناعة حلى ليالي لبنان في البيت، وهي:

1 كوب سميد، ناعم

 4 كوب حليب سائل
3  مستكة، حبات
 1/4 كوب سكر
ماء الزهر وماء الورد، القليل

للوجه:
340  غرام قشطة، ما يعادل 2 علبة
1/2  كوب فستق حلبي مطحون
قطر

خطوات صناعة حلى ليالي لبنان :

إليك أبرز خطوات صناعة حلى ليالي لبنان :

وقبل ذلك تستغرق مدة عمل ليالي لبنان 15 دقيقة.

أولا: اوضع حبات المستكة في قدر على النار، وتترك حتى تذوب وتتصاعد رائحتها، ثم اضيف الحليب، السكر والسميد إلى القدر، يحرك ويترك على نار هادئة حتى يسمك الخليط.

ثانيًا: ارفع القدر عن النار، واضف ماء الورد وماء الزهر إلى الخليط ويحرك، ثم يسكب في قالب ويوضع في الثلاجة ليبرد.

ثالثًا: وفي الخطة الأخيرة، اخرج القالب من الثلاجة، ثم قم بتوزيع القشطة على الوجه وارش الفستق بالتساوي ثم يوضع القطر وتقدم ليالي لبنان باردة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات