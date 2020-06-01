وفاة 111 في بريطانيا بسبب "كورونا" وإيطاليًا تسجل تراجعًا بحالات الوفيات

توفى 111 شخصًا في بريطانيا، اليوم الاثنين، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع عدد الوفيات في الدولة منذُ ظهور الوباء مارس الماضي، وفق موقع روسيا اليوم.

وأعلنت الحكومة البريطانية، ارتفاع وفيات كورونا في الدولة، خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 39049 حالة.

وانخفضت في إنجلترا، حالات الوفيّات في الفترة الأخيرة، حيثُ سجلت في البلاد في حين تعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميًا من حيث عدد الوفيات، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.

أما في إيطاليا، فقد سجلت وفاة 60 شخصًا، بسبب الوباء، مقابل 75 في إحصائية أمس الأحد، في إشارة إلى تراجع نسبة الوفيات في الدولة.

وتشير الاحصائيات عن فيروس كورونا أن نسبة الإصابات في قارة أوروبا بالوباء قد وصل إلى 85% من إجمالي إصابات العالم.