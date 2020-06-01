تعرف على شروط  وخطوات التسجيل في ساند بالسعودية ورابط الموقع الخاص بذلك

ينتظر سكان المملكة العربية السعودية موعد صرف ساند خلال شهر يونيو الحالي، في ظل فرض السلطات السعودية إجراءات قاسية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا المقالة سنوضح لكم شروط وخطوات للتسجيل في ساند، في وقت يجلس فيه مئات الآلاف من المواطنين السعوديين عن وظائفهم، جراء الوباء القاتل.

شروط التسجيل في ساند:

ولقد وضعنا لكم شروط التسجيل في ساند، من اجل الحصول على المنحة.

أولاً : على الشخص المتقدم ان لا يتجاوز عمره للحصول على راتب ساند عن 60 عامًا على الأكثر.

ثانيًا: يشترط على المتقدم أن يكون حاملًا للجنسية السعودية>

ثالثًا : يلزم على المتقدم أن يكون من العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

إليك طريقة وخطوات التسجيل في ساند :

أبرز خطوات التسجيل في ساند السعودية:

أولاً: على المتقدم أن يكتب اسم المستخدم الخاص بك.

ثانيًا: بعد كتابة اسم المستخدم الخاص يترتب على الشخص كتابة كلمة المرور الخاصة بك.

رابعًا: الضغط على خيار “تقديم طلب الاستحقاق”.، ثم كتابة رقم الأيبان.

خامسًا: وفي الخطوة الأخيرة على الشخص المتقدم ان يرفع الطلب أو انتظار النتيجة عن مدى استحقاقك من عدمه.

ولزيارة الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل في ساند (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، صرف استحقاق دعم ساند لمنسوبي القطاع الخاص، اعتبارًا من الشهر التالي لشهر تقديم الطلب.

وتعاني المملكة السعودية من تفشي فيروس كورونا، وسجلت المملكة رسميًا ٨٥٬٢٦١ إصابة.