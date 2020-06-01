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رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر بالاسم و رقم الجلوس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:50 - 01 يونيو 2020
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ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر ، بعدما اعتمد المحافظ اللواء عمرو حنفى، اليوم الإثنين، نتيجة الفصل الدراسى الثاني لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة99.5%، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح 96.5%، ونتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، وأيضاً اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، وذلك بحضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. 

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدماً الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة. 

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