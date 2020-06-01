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رابط وخطوات الاستعلام عن الاقامة الكويتية عبر e.gov.kw

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:24 - 01 يونيو 2020
الاقامة الكويتية الاقامة الكويتية
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ننشر لكم في هذا الموجز خطوات الإستعلام عن إنتهاء صلاحية الاقامة الكويتية، وفيما يلي نعرض لكم التفاصيل الكاملة.

رابط وخطوات الاستعلام عن الاقامة الكويت عبر e.gov.kw

  • أولاً- يتم الدخول إلى موقغ البوابة الإلكترونبة الرسمية الكويتية من خلال الرابط
  • ثانياً- سيظهر لك بعد تحميل صفحة الموقع كلمة “إبدأ الخدمة” أنقر عليها.
  • ثالثاً- وبعدها قُم بالضغط على أيقونة الإستعلام الإلكترونية، وأنتظر قليلاً.
  • رابعاً- قُم بالنقر على أيقونة الجوازات، وبعدا يتم الضغط على علامة تدعي “صلاحية الاقامة”.
  • خامساً- قُم بملئ كافة البيانات المطلوبة بعدهاً، ثم أنقر على كلمة “بحث”.
  • سادساً- وبعدها سيتم ظهور جميع البيانات حول صلاحية الإقامة لديك، وتاريخ الإنتهاء والتجديد.
  • ملحوظة: فى حالة عدم إنتهاء الإقامة سيظهر رسوم الغرامة الموقعة على الوافد.
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