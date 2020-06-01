رابط وخطوات الاستعلام عن الاقامة الكويتية عبر e.gov.kw

ننشر لكم في هذا الموجز خطوات الإستعلام عن إنتهاء صلاحية الاقامة الكويتية، وفيما يلي نعرض لكم التفاصيل الكاملة.
رابط وخطوات الاستعلام عن الاقامة الكويت عبر e.gov.kw
- أولاً- يتم الدخول إلى موقغ البوابة الإلكترونبة الرسمية الكويتية من خلال الرابط
- ثانياً- سيظهر لك بعد تحميل صفحة الموقع كلمة “إبدأ الخدمة” أنقر عليها.
- ثالثاً- وبعدها قُم بالضغط على أيقونة الإستعلام الإلكترونية، وأنتظر قليلاً.
- رابعاً- قُم بالنقر على أيقونة الجوازات، وبعدا يتم الضغط على علامة تدعي “صلاحية الاقامة”.
- خامساً- قُم بملئ كافة البيانات المطلوبة بعدهاً، ثم أنقر على كلمة “بحث”.
- سادساً- وبعدها سيتم ظهور جميع البيانات حول صلاحية الإقامة لديك، وتاريخ الإنتهاء والتجديد.
- ملحوظة: فى حالة عدم إنتهاء الإقامة سيظهر رسوم الغرامة الموقعة على الوافد.