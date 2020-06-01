جميع ترددات قنوات ام بي سي MBC وقناة ام بي سي المصرية والأكشن

ترددات قنوات ام بي سي MBC، حيثُ يلجأ السكان في هذه الفترة إلى البحث عن ترددات قنوات MBC، التي تعتبر من أفضل القنوات في الدول العربي، في بث البرامج المتعددة والمسلسلات والأفلام، لذلك يسعى الناس إلى الحصول على تردد قناة ام بي سي.

واستطاعت قنوات ام بي سي MBC، أن تنافس القنوات الأخرى منها المصرية والسورية والاردنية، من خلال بث مسلسلات وأفلام جديدة للمشاهدين، وعلى إثر ذلك حققت قنوات ام بي سي مشاهدات عالية.

ولا يزال موقع فلسطين اليوم يقدم لكم جميع ترددات القنوات العربية، وفي هذه المقالة وضعنا لحضراتكم ترددات قنوات ام بي سي على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

كما ندعوكم لضبط التردد بالشكل الصحيح كما هو موضح في الأسفل، لمشاهدة ممتعة على شبكات ام بي سي MBC، وتركز على الجانب الترفيهي والمعرفي والثقافي.

وتعود ملكية قنوات ام بي سي MBC لرجال اعمال سعوديين، وتضم القنوات إعلاميين مخضرمين في تقديم البرامج المختلفة.

تردد قناة ام بي سي 1 mbc

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد قناة ام بي سي 2 mbc

تردد القناة على النايل سات

التردد 12015

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد قناة MBC3

تردد القناة علي النايل سات

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

تردد القناة على العربسات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

تردد قناة ام بي سي 4 mbc

تردد قناة ام بي سي 4 mbc

تردد القناة 11938 – 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

قناة ام بي سي ماكس MBC MAX

تردد القناة على النايلسات

11560

الاستقطاب عمودي

تردد آخر 11938

الاستقطاب عمودي

قناة ام بي سي اكشن MBC :

تردد القناة على العرب سات

هو 12284(v) أو 11270(v)

تردد القناة على النايل سات

هو 11476(v)

قناة ام بي سي بوليود mbc :

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc

التردد على النايل سات هو 11938

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500.

تردد قناة ام بي سي دراما

التردد على النايل سات

هو 11938, 11470

الاستقطاب v

معدل الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي mbc 5

التردد هو 11559

الاستقطاب v

الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports

الاقمار التردد معدل الترميز FEC تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11470 27500 5/6 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11559 27500 5/6 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات 12341 (h) 27500 3/4 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6 12341 (h) 27500 3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports

القمر التردد FEC/SR الجودة تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 SD تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 HD

تردد قناة ام بي سي مصر MBC :

التردد على النايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي.

أما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.

معدل الترميز هو 27500.

قناة ام بي سي العراق MBC :

القمر نايل سات 201

التردد 12226 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية أفقي عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S

القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK

ترددات "MBC العراق" SD

القمر نايل سات 201

التردد 11938 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S

القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK