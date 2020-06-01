جميع ترددات قنوات ام بي سي MBC وقناة ام بي سي المصرية والأكشن

ترددات قنوات ام بي سي MBC، حيثُ يلجأ السكان في هذه الفترة إلى البحث عن ترددات قنوات MBC، التي تعتبر من أفضل القنوات في الدول العربي، في بث البرامج المتعددة والمسلسلات والأفلام، لذلك يسعى الناس إلى الحصول على تردد قناة ام بي سي.
واستطاعت قنوات ام بي سي MBC، أن تنافس القنوات الأخرى منها المصرية والسورية والاردنية، من خلال بث مسلسلات وأفلام جديدة للمشاهدين، وعلى إثر ذلك حققت قنوات ام بي سي مشاهدات عالية.
ولا يزال موقع فلسطين اليوم يقدم لكم جميع ترددات القنوات العربية، وفي هذه المقالة وضعنا لحضراتكم ترددات قنوات ام بي سي على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.
كما ندعوكم لضبط التردد بالشكل الصحيح كما هو موضح في الأسفل، لمشاهدة ممتعة على شبكات ام بي سي MBC، وتركز على الجانب الترفيهي والمعرفي والثقافي.
وتعود ملكية قنوات ام بي سي MBC لرجال اعمال سعوديين، وتضم القنوات إعلاميين مخضرمين في تقديم البرامج المختلفة.
تردد قناة ام بي سي 1 mbc
تردد القناة على النايل سات:
التردد 11470
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تردد القناة على العرب سات
التردد 11270
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تردد قناة ام بي سي 2 mbc
تردد القناة على النايل سات
التردد 12015
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تردد قناة MBC3
تردد القناة علي النايل سات
التردد 11470
معدل الترميز 27500
الاستقطاب رأسي
تردد القناة على العربسات
التردد 11270
معدل الترميز 27500
الاستقطاب رأسي
تردد قناة ام بي سي 4 mbc
تردد قناة ام بي سي 4 mbc
تردد القناة 11938 – 11470
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
قناة ام بي سي ماكس MBC MAX
تردد القناة على النايلسات
11560
الاستقطاب عمودي
تردد آخر 11938
الاستقطاب عمودي
قناة ام بي سي اكشن MBC :
تردد القناة على العرب سات
هو 12284(v) أو 11270(v)
تردد القناة على النايل سات
هو 11476(v)
قناة ام بي سي بوليود mbc :
تردد قناة ام بي سي بوليود mbc
التردد على النايل سات هو 11938
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500.
تردد قناة ام بي سي دراما
التردد على النايل سات
هو 11938, 11470
الاستقطاب v
معدل الترميز 27500
تردد قناة ام بي سي mbc 5
التردد هو 11559
الاستقطاب v
الترميز 27500
تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports
|
الاقمار
|
التردد
|
معدل الترميز
|
FEC
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات
|
(v)11470
|
27500
|
5/6
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات
|
(v)11559
|
27500
|
5/6
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات
|
12341 (h)
|
27500
|
3/4
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6
|
12341 (h)
|
27500
|
3/4
تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports
|
القمر
|
التردد
|
FEC/SR
|
الجودة
|
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات
|
12341 (H)
|
27500 – 3/4
|
SD
|
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات
|
12341 (H)
|
27500 – 3/4
|
HD
تردد قناة ام بي سي مصر MBC :
التردد على النايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي.
أما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.
معدل الترميز هو 27500.
قناة ام بي سي العراق MBC :
القمر نايل سات 201
التردد 12226 MHz
الدرجة 7 غرب
القطبية أفقي عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
التعديل QPSK/DVB-S
القمر عربسات بدر 6
التردد MHz 11862
الدرجة 26 شرق
القطبية عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 4/3
التعديل DVB-S QPSK
ترددات "MBC العراق" SD
القمر نايل سات 201
التردد 11938 MHz
الدرجة 7 غرب
القطبية عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
التعديل QPSK/DVB-S
القمر عربسات بدر 6
التردد MHz 11862
الدرجة 26 شرق
القطبية عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 4/3
التعديل DVB-S QPSK