سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار و العملات الأخرى اليوم الاثنين 1/6/2020

جاء سعر صرف الجنيه السوداني اليوم الاثنين 1 يونيو 2020 مقابل الدولار الأمريكي و بعض العملات الآخرى العربية والعالمية بالبنك المركزى، كالتالى:
- سعر الدولار في السودان نحو 55.00 جنيه للشراء و55.27 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية سجل الدولار 138 جنيهاً.
- سعر اليورو 61.08 جنيه للشراء و 61.39 جنيه للبيع.
- سعر الجنيه الإسترليني 67.93 جنيه للشراء و68.27 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي عند 14.68جنيهً، وسعر الدرهم الإماراتي 15.01 جنيهاً، وسجل سعرؤ الدينار الكويتي 178.58جنيهًا. بحسب الأسعار على شاشات البنك المركزي.