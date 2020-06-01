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سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار و العملات الأخرى اليوم الاثنين 1/6/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:03 - 01 يونيو 2020
جنيه السودان جنيه السودان
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جاء سعر صرف الجنيه السوداني اليوم الاثنين 1 يونيو 2020 مقابل الدولار الأمريكي و بعض العملات الآخرى العربية والعالمية بالبنك المركزى، كالتالى:

  • سعر الدولار في السودان نحو 55.00 جنيه للشراء و55.27 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية سجل الدولار 138 جنيهاً.
  • سعر اليورو 61.08 جنيه للشراء و 61.39 جنيه للبيع.
  • سعر الجنيه الإسترليني 67.93 جنيه للشراء و68.27 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي عند 14.68جنيهً، وسعر الدرهم الإماراتي 15.01 جنيهاً، وسجل سعرؤ الدينار الكويتي 178.58جنيهًا. بحسب الأسعار على شاشات البنك المركزي.
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