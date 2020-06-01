وفاة 4 أشخاص جراء وباء "إيبولا" في الكونغو

أعلنت وزارة الصحة في الجمهورية الكونغو، اليوم الاثنين، وفاة أربعة أشخاص جراء إصابتهم بوباء "إيبولا" المنتشر في الدولة من جديد.

وقال وزير الصحة في الجمهورية "إيتيني لونغوندو" :"وباء إيبولا تفشى من جديد في شمال غرب البلاد".

وأضاف أن الصحة أخذت عينات من أشخاص في مطار مبانداكا، وكانت النتيجة إيجابية بفيروس إيبولا.

وأودى فيروس إيبولا بحياة 2280 شخصًا، ومئات الآلاف من الإصابات، منذُ ظهوره أغسطس 2018، وفق المعهد الوطني لأبحاث الطبي الحيوي.

يُشار إلى أن وباء إيبولا ظهر 1976، في العديد من دول قارة افريقيا وتعاني من الفقر وغياب البنية التحتية والمنظومة الصحية، وقضى جراء الفيروس مئات الالاف من سكان القارة.