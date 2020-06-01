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أسعار البيتكوين مقابل العملات العربية اليوم الاثنين 1/6/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:59 - 01 يونيو 2020
البيتكوين البيتكوين
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 جاءت اسعار البيتكوين مقابل العملات العربية الأكثر بحثاً الاثنين 1-6-2020 وفقاً لموقع أسعار العملات العالمية والعربية كما يلي:

سعر البيتكوين مقابل الدولار :

  • 1 (USD) دولار امريكي = 0.0001 بيتكوين (BTC)
  • 1 (BTC) بيتكوين = 9,515.2840 دولار امريكي (USD)

سعر البيتكوين مقابل الدينار الكويتي:

  • 1 (KWD) دينار الكويتي = 0.0003 بيتكوين (BTC)
  • 1 (BTC) بيتكوين = 2,932.8963 دينار الكويتي (KWD)

سعر البيتكوين مقابل الجنيه المصري:

  •  1 جنية المصري = 0.0000 بيتكوين (BTC)
  • 1 بيتكوين = 151,585.8969 جنية المصري (EGP)

سعر البيتكوين مقابل الليرة السورية:

  • 1 (BTC) بيتكوين = 4,881,436.5040 ليرة السورية (SYP)
  • 1 (SYP) ليرة السورية = 0.0000 بيتكوين (BTC)
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