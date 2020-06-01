أسعار البيتكوين مقابل العملات العربية اليوم الاثنين 1/6/2020

جاءت اسعار البيتكوين مقابل العملات العربية الأكثر بحثاً الاثنين 1-6-2020 وفقاً لموقع أسعار العملات العالمية والعربية كما يلي:
سعر البيتكوين مقابل الدولار :
- 1 (USD) دولار امريكي = 0.0001 بيتكوين (BTC)
- 1 (BTC) بيتكوين = 9,515.2840 دولار امريكي (USD)
سعر البيتكوين مقابل الدينار الكويتي:
- 1 (KWD) دينار الكويتي = 0.0003 بيتكوين (BTC)
- 1 (BTC) بيتكوين = 2,932.8963 دينار الكويتي (KWD)
سعر البيتكوين مقابل الجنيه المصري:
- 1 جنية المصري = 0.0000 بيتكوين (BTC)
- 1 بيتكوين = 151,585.8969 جنية المصري (EGP)
سعر البيتكوين مقابل الليرة السورية:
- 1 (BTC) بيتكوين = 4,881,436.5040 ليرة السورية (SYP)
- 1 (SYP) ليرة السورية = 0.0000 بيتكوين (BTC)