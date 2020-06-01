أسعار الذهب في الكويت اليوم الاثنين 1/6/2020

يبحث الكثيرون حول العالم عن اسعار الذهب من مختلف الأعيرة حول العالم، و ننشر لكم قائمة كاملة بكافة اعيرة الذهب المختلفة في الكويت، مقابل الدينار الكويتي، وفقاُ للأسعار فى السوق، وجاءت أسعار اليوم كالتالى.

اسعار الذهب اليوم الكويت الاثنين