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أسعار الذهب في الكويت اليوم الاثنين 1/6/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:53 - 01 يونيو 2020
اسعار الذهب في الكويت اسعار الذهب في الكويت
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يبحث الكثيرون حول العالم عن اسعار الذهب من مختلف الأعيرة حول العالم، و ننشر لكم  قائمة كاملة بكافة اعيرة الذهب المختلفة في الكويت، مقابل الدينار الكويتي، وفقاُ للأسعار فى السوق، وجاءت أسعار اليوم كالتالى.

اسعار الذهب اليوم الكويت الاثنين

  • سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ : 17.16 دينار كويتي.
  • سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ : 15.73 دينار كويتي.
  • سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ : 15.01 دينار كويتي.
  • سعر اليوم للذهب عيار 18 بلغ : 12.87 دينار كويتي.
  • سعر الذهب اليوم عيار 14 بلغ : 10.01 دينار كويتي.
  • سعر جرام الذهب عيار 12 بلغ: 8.58 دينار كويتي.
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