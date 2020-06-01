أسعار الذهب في الكويت اليوم الاثنين 1/6/2020

يبحث الكثيرون حول العالم عن اسعار الذهب من مختلف الأعيرة حول العالم، و ننشر لكم قائمة كاملة بكافة اعيرة الذهب المختلفة في الكويت، مقابل الدينار الكويتي، وفقاُ للأسعار فى السوق، وجاءت أسعار اليوم كالتالى.
اسعار الذهب اليوم الكويت الاثنين
- سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ : 17.16 دينار كويتي.
- سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ : 15.73 دينار كويتي.
- سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ : 15.01 دينار كويتي.
- سعر اليوم للذهب عيار 18 بلغ : 12.87 دينار كويتي.
- سعر الذهب اليوم عيار 14 بلغ : 10.01 دينار كويتي.
- سعر جرام الذهب عيار 12 بلغ: 8.58 دينار كويتي.