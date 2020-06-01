وزارة الخارجية: 110 وفاة و1779 إصابة بـ"كورونا" في صفوف جاليتنا حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، تسجيل 110 حالات وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، منها وفاة جديدة في الإمارات، وإصابة 1779، بينها واحدة في الكويت، و3 إصابات في الولايات المتحدة، و 27 في قطر.

كما أوضحت الوزارة في بيان صحفي بأنه تم تسجيل 943 حالة تعافي، منها 4 حالات تعافي في قطر، وواحدة في الولايات المتحدة، وأخرى في تشيلي.

و لفتت الى أن فريق العمل المصغر يتابع اوضاع الجاليات الفلسطينية في دول العالم كافة في ظل تفشي وباء "كوفيد-19"، مشيرة الى أنه قد تم انجاز العديد من الجوازات و المعاملات التي تخص المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الخارج.