"فلسطيني" يطور جهاز اختبار علمي للسيطرة على فيروس كورونا حول العالم

تمكن الشاب الفلسطيني إيهاب داوود (يحمل الجنسية الكندية) من تطوير جهاز اختبار شامل يساعد في الكشف عن إصابة الشخص بفيروس كورونا (كوفيد-19) وفق الارشادات والتعليمات التي نشرتها منظمة الصحة العالمة.

ويتميز الجهاز وفقًا للرئيس التنفيذي لشركةInspire Solutions إيهاب داوود، بسرعة الكشف عن فيروس كورونا في جسم الانسان إضافة إلى أنه سهل الاستخدام ويمكن وضعه في "الجيب".

ويساهم الجهاز بشكل كبير في حماية العالم وذلك عن طريق الكشف المبكر للفيروس قبل انتشاره لاسيما بعدما أعلنت الكثير من الحكومات في العالم عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا في بلادها وخاصة الأوروبية والعربية.

ويرتبط الجهاز بتطبيق إلكتروني وتكنولوجي حديث يمكن اضافته عبر الهاتف المحمول "الذكي" للمساهمة والمساعدة في بعض التوصيات والمتابعة الحيثية مع المريض بشكل يومي دون أن تكلف أو صعوبات تذكر.

بوسف المغير مدير فرع مجموعة انسبر سليوشن في قطاع غزة قال لمراسل "فلسطين اليوم الإخبارية": "الجهاز يقوم على فحص الانسان من فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) عن طريق الدم".

وأشار إلى أن الجهاز يفحص نسبة الدم ومستوياته وتركيبته في جسم الانسان، وإذا كانت النتيجة إيجابية فعلى المصاب متابعة التعليمات والارشادات الصحية عبر التطبيق الخاص أولًا بأول"، مبينًا أن الجهاز يُستخدم مرة واحدة فقط.

ولفت إلى ان المميز في تطوير الجهاز هو التطبيق الخاص بالشركة الذي يستخدم مع الجهاز ويقدم كافة الارشادات الوقائية منذ اليوم الأول للكشف عن الإصابة حتى 22 يومًا على سبيل المثال.

الجهاز ليس موجودًا في قطاع غزة بل أن الشركة في كندا بالتعاون مع فرع غزة لا زالت تطور فيه بشكل يومي حسب المعايير المصنعة وفق منظمة الصحة العالمية، حيث أكد المغير بأن الجهاز سيعلن عنه بشكل رسمي في كندا ويصل إلى القطاع والجهات المختصة في العالم أجمع.

الرئيس التنفيذي لشركةInspire Solutions إيهاب داوود قال: "إن سبب تطوير شركته لجهاز فحص فيروس كورونا هو النقص الكبير والحاد في أجهزة الاختبار في العالم إضافة إلى احتكارها من بعض الدول".

واستعان داوود بمختبرات عالمية في سنغافورة وتايوان والصين لتأمين هذه التكنولوجيا وزيادة إنتاج جهاز اختبار COVID-19. كما ويعمل على إضافة ستة مختبرات جديدة في ستة بلدان مختلفة.