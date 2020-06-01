مجهولون يهددون نتنياهو وأسرته بقطع رؤوسهم.. وهذا ما فعله نتنياهو؟

قدم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين 1-6-2020 شكوى رسمية إلى الشرطة الإسرائيلية حول تلقيه وأسرته تهديدات بقطع رؤوسهم.

وكشف نتنياهو اليوم فحوى الشكوى التي قدمها إلى الشرطة الإسرائيلية قبل بضعة أيام، قائلًا: "قبل بضعة أيام قدمت شكوى إلى الشرطة بشأن سلسلة من التهديدات بقتلي أنا وعائلتي. اليوم، لسوء الحظ، كان عليّ تقديم شكوى أخرى ضد رجل يفصل كيف كان ينوي قتلي وعائلتي".

وأضاف نتنياهو وفقًا لوسائل اعلام الاحتلال "متى ستقوم وسائل الإعلام واليسار الذين لا يتوقفون للحظة بمحاولة الإطاحة برئيس وزراء يميني، بإدانة التحريض الجامح والمتواصل ضدي وعائلتي؟".

وكثف نتنياهو في السنوات الأخيرة هجماته على وسائل الإعلام واليسار، إلى جانب هيئات إنفاذ القانون، في ضوء التحقيقات الجنائية ضده.

ونشر نتنياهو لقطة شاشة لمنشور في نوفمبر على "فيسبوك" جاء فيه:

* اذهب إلى مقر رئيس الوزراء في شارع بلفور، واقطع رأس الأربعة، بعد ذلك تعلق أجسادهم من الشرفة.

* خذهم في مسيرة غير مشرفة إلى ساحة (وسط القدس) واقطع رؤوس الرباعي بشكل غاضب واتبع ذلك بتعليق أجسادهم من الشرفة".