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الصحة تسحب عينات لنحو1400  مستضاف لإنهاء الحجر الصحي لهم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:23 - 01 يونيو 2020
الحجر الصحي في غزة الحجر الصحي في غزة
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شرعت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الإثنين، باجراءات سحب العينات النهائي لنحو (1400) مستضاف في مراكز الحجر الصحي، وذلك للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الاصابة بكوفيد “19”.

وأوضح مدير عام الرعاية الاولية لشؤون الصحة العامة د. مجدي ضهير في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أنه سيتم سحب العينات لهؤلاء المستضافين من قبل فريق الاستجابة السريع التابع لدائرة الطب الوقائي والمكون من أطباء وحكماء متخصصين ومدربين.

ولفت ضهير إلى أن الفريق يقوم بسحب العينات لجميع المستضافين بالحجر مرتين على الأقل خلال فترة استضافتهم المرة الأولى خلال الأسبوع الأول لاستضافتهم، والمرة الثانية قبل نهاية فترة الحجر الصحي الاحترازي، كما يتم سحب العينات خلال هذه الفترة لأي شخص قد تظهر عليه بعض الأعراض، منوها الى التنسيق المستمر مع المستشفيات وأماكن الحجر والحدود والمعابر.

 

 

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